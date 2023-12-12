Британська розвідка: РФ має проблеми з веденням бойових дій вночі

У розвідці Міноборони Британії проаналізували проблеми, з якими стикаються російські загарбницькі війська під час бойових дій в Україні у нічний час. Про це йдеться в розвідувальному огляді відомства 12 грудня, повідомляє Європейська правда.

За даними розвідки, численні повідомлення від учасників бойових дій з початку війни підкреслюють тенденцію про те, що у військових РФ є проблеми з веденням бойових дій вночі.

"Наприкінці листопада 2023 року користувач соцмереж, який стверджував, що він є російським солдатом, який воює в Херсонській області, звернув увагу на дефіцит приладів нічного бачення та спеціальних камер для безпілотників" , – йдеться в зведенні.

Як вказують аналітики, прилади нічного бачення часто фігурують у списках обладнання, яке російські підрозділи просять у своїх родин та прихильників. Українські війська часто отримують прилади нічного бачення від міжнародних партнерів.

В Міноборони Британії зазначають, що ці проблеми росіян також пов'язані з тим, що військові навчання в РФ рідко роблять акцент на тренуваннях в нічний час.