У "Київстарі" заявили про потужну хакерську атаку

Збій у роботі мобільного оператора "Київстар" стався через потужну хакерську атаку. Про це заявили у компанії, повідомляє Суспільне.

"Вранці 12 грудня мережа зв’язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет" , — повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі "Київстару", оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.

"Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів", — йдеться у заяві.

"Київстар" обіцяє надати компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.