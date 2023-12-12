У ПриватБанку пояснили, як збій "Київстару" вплинув на банківську систему

У зв’язку зі складнощами в роботі мобільного оператора "Київстар" деякі POS-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку, повідомляє Економічна правда.

За даними співрозмовників у ПриватБанку, залежність сервісів банку від цього мобільного оператора наступна: в банкоматній мережі до 5%, термінали самообслуговування - до 10% мережі, POS - до 30%.

За відсутністю мобільного зв’язку клієнти можуть зателефонувати до підтримки за допомогою "Приват24" або написати в чат-онлайн, для цього достатньо, лише доступу до інтернету.

ПриватБанк також надає консультацію на загальні питання в соціальних мережах.

"Тому клієнти завжди можуть звернутися до нас у Facebook та Instagram, фахівці допоможуть" , - сказали в банку.

Зазначається, що техпідтримка сервісів здійснюється цілодобово.