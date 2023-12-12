У ПриватБанку пояснили, як збій "Київстару" вплинув на банківську систему
У зв’язку зі складнощами в роботі мобільного оператора "Київстар" деякі POS-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку, повідомляє Економічна правда.
За даними співрозмовників у ПриватБанку, залежність сервісів банку від цього мобільного оператора наступна: в банкоматній мережі до 5%, термінали самообслуговування - до 10% мережі, POS - до 30%.
За відсутністю мобільного зв’язку клієнти можуть зателефонувати до підтримки за допомогою "Приват24" або написати в чат-онлайн, для цього достатньо, лише доступу до інтернету.
ПриватБанк також надає консультацію на загальні питання в соціальних мережах.
"Тому клієнти завжди можуть звернутися до нас у Facebook та Instagram, фахівці допоможуть", - сказали в банку.
Зазначається, що техпідтримка сервісів здійснюється цілодобово.
"Ми робимо все, щоб забезпечити доступність усіх продуктів і послуг та бути поруч у режимі 24/7. Просимо наших клієнтів і всіх громадян України зберігати спокій і керуватися у своїх рішеннях інформацією з офіційних і перевірених джерел", - зазначили в Приватбанку.