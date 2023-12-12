У листопаді ринок гібридних авто в Україні зріс майже вдвічі

У листопаді автопарк України поповнили 1704 гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це майже удвічі більше ніж торік.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Частка нових авто в цій кількості становила 59%.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Nissan Qashqai (194 од). Другий результат у Toyota RAV-4 (105 од).

Третій за популярністю - Mercedes-Benz GLE (67 шт).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (67 шт).

Також у лідерській трійці: Toyota Prius (53 шт.) та Ford C-Max (42 шт.).