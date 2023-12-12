Чотири країни ЄС наполягають на визнанні Палестинської держави

Прем'єр-міністри Іспанії, Бельгії, Ірландії та Мальти звернулись до президента Євроради Шарля Мішеля із закликом якнайшвидше скликати міжнародну мирну конференцію "за участю сторін" з метою реалізації рішення про дві держави – Ізраїль та Палестини, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в листі до Мішеля напередодні засідання Євроради 14-15 грудня.

За словами очільників урядів чотирьох країн, "ми досягли моменту, коли Євросоюз має просунутися далі в трьох питаннях" – тривале гуманітарне припинення вогню, заходи щодо захисту невинних цивільних осіб та нагальна потреба в політичному процесі на основі імплементації рішення про дві держави.

"Ми повинні наполягати на якнайшвидшому скликанні міжнародної мирної конференції за участю сторін з метою реалізації рішення про дві держави, відповідно до висновків Євроради від 26 жовтня. Така пропозиція була підтримана на спільному саміті Ліги арабських держав та Організації ісламського співробітництва", – йдеться в листі.

Прем'єри зазначили, що серйозна та надійна перспектива визнання Палестинської держави, поряд із державою Ізраїль, є необхідною основою для просування до взаємного визнання, миру та безпеки в регіоні.

"Це темні часи для мільйонів людей в Палестині та Ізраїлі. По всій Європі знову почастішали антисемітські інциденти, і з цим не можна миритися. Настав час Євросоюзу діяти. На карту поставлено наш авторитет", – наголосили вони.

Згідно з інформацією CNN, посадовці США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, можливо, триватиме до січня 2024 року, перш ніж той перейде до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована на конкретних бойовиків та лідерів ХАМАС.