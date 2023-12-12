У Vodafone та Lifecell розповіли про проблеми через атаку на "Київстар"

Користувачі "Київстару" не можуть підключитися до нацроумінгу через складності з боку компанії. Разом з тим є технічні проблеми в роботі застосунків Vodafone і Lifecell, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Lifecell

"Дійсно, зараз може спостерігатися подібна ситуація. Складність виникає на стороні оператора "Київстар". Проблема досліджується. Терміни вирішення питання бюбудуть відомі після встановлення причин виникнення складності. Національний роумінг з боку оператора Lifecell працює" , - кажуть оператори зв'язку Lifecell.

Водночас зараз є технічні складнощі у роботі додатку "Мій Lifecell" та особистому кабінеті.

"Відповідні спеціалісти займаються вирішенням питання" , - додали в компанії.

Vodafone

У компанії Vodafone констатують, що наразі мають велику кількість звернень від абонентів "Київстару" щодо послуги нацроумінгу.

"На нашому боці послуга працює коректно. Принаймні бачимо абонентів lifecell, зареєстрованих у нашій мережі за допомогою послуги національного роумінгу. Так само, абоненти Vodafone можуть реєструватися в мережі іншого оператора, наразі це також тільки мережа lifecell" , - повідомляє компанія, додаючи, що вже повідомили про проблему в "Київстар".

Водночас, наразі застосунок My Vodafone не працює.

Збій у "Київстарі"

Масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар" стався 12 грудня. Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює. Преблеми фіксуються масово на всій території України.

При цьому користувачі "Київстару" не можуть підключитися до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може надіслати інформацію про своїх абонентів через масштабний збій.

У компанії офіційно підтвердили масштабний збій. Пізніше з'ясувалося, що "Київстар" потрапив під масовану хакерську атаку.