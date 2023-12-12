Зеленський: ЗСУ відбили один з териконів у Горлівці
Збройні сили України відбили один із териконів у Горлівці. Це місто в Донецькій області окуповане з 2014 року.
Про звільнення терикона повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор", – написав президент.
Зеленський зазначив, що позиції окупантів захопили бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.