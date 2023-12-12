У "Київстарі" заявили, що терміни відновлення роботи незрозумілі

Гендиректор мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.﻿ Про це він сказав у своєму відеозверненні, повідомляє Економічна правда.

"Війна з Росією має багато вимірів і один з них - у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надвотужної хакерської атаки в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв’язку та доступ до інтернету.Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі" , - зазначив бізнесмен.

Він додав, що компанія працює над усуненням наслідків атаки для якнайшвидшого відновлення зв’язку.

Нагадаємо, ﻿﻿зранку 12 грудня у мережі "Київстар" стався технічний збій. Через це недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів. Користувачі "Київстар" також не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Раніше віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков повідомив, що у мережі "Київстар" тривають ремонтні роботи, які сподіваються завершити протягом чотирьох-п'яти годин.