WP: Китайські військові нарощують можливості для атак на інфраструктуру США

Китайські військові нарощують можливості з виведення з ладу ключових об'єктів американської інфраструктури, стверджують американські чиновники та представники галузевих служб безпеки. Про це пише The Washington Post, повідомляє Укрінформ.

"Китайські військові нарощують свою здатність виводити з ладу ключову американську інфраструктуру, включно з енерго- та водопостачанням, а також комунікаційними та транспортними системами" , - повідомили офіційні особи США та представники служби безпеки.

За словами експертів, за останній рік хакери, пов’язані з Народно-визвольною армією Китаю, проникли в комп’ютерні системи близько 20 критично важливих об'єктів. За їхніми словами, це є частиною ширших зусиль з пошуку способів посіяти паніку або порушити логістику в разі можливого американсько-китайського конфлікту у Тихому океані.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, хакерських атак також зазнали кілька організацій за межами США, включно з енергетичними компаніями.

Американські чиновники стверджують, що жодне втручання не зачепило промислових систем управління, які керують насосами, поршнями або будь-якими критичними функціями та не призвело до збоїв у роботі.

Влада США вперше викрила кіберкампанію "Вольт Тайфун" близько року тому, в той час, як США та Китай намагаються стабілізувати відносини.