Кулеба: Україна отримала сигнал про "вікно можливостей" на саміті ЄС

Україна отримала перший непублічний та неофіційний сигнал з Угорщини, який свідчить про "вікно можливостей" для нашої країни на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, немає жодної країни, яка не хоче бачити Україну у складі Європейського союзу. Є лише Угорщина, яка хоче більш повільний процес, щоб ретельно вивчати наслідки вступу.

"Але вчора, за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, однозначно загрози того, що Угорщина в принципі виступає проти членства України в ЄС повністю знята. Він підтвердив, що питання зовсім не в цьому" , - розповів Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що не може бути відвертим та прямолінійним у цьому питанні, тому що "ставки надзвичайно високі".

"Але сьогодні ми отримали перший непублічний та неофіційний сигнал з Угорщини, який свідчить про "вікно можливостей". Ось так я вам скажу" , - додав міністр.

Окрім того, Кулеба наголосив на позитивному офіційному сигналі від уряду Словаччини про підтримку відкриття переговорів з Україною про членство в ЄС.

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

Однак Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ. Партія прем'єра Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС.

Додамо, що 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися.