ЗМІ: Єврокомісія у середу розморозить 10 млрд євро для Угорщини

Європейська комісія в середу ухвалить позитивне рішення щодо виділення 10 мільярдів євро Угорщині, які раніше були заморожені через проблеми країни з верховенством права, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила ліберальна угорська газета Nepszava з посиланням на джерела.

Раніше видання Politico повідомило, що Комісія ухвалить це рішення у вівторок. Однак угорське видання заявило, що отримало спростування європейських посадовців щодо цієї інформації.

"Згідно з незалежними джерелами, найраніше, коли Комісія може дати своє благословення на розблокування 10 мільярдів євро, це в середу, в рамках так званої письмової процедури", – йдеться у публікації.

Для цього у вівторок угорський парламент має ухвалити останній елемент судової реформи, якого вимагає Брюссель, і того ж дня закон буде опублікований в Офіційному віснику.

За останній рік уряд Угорщини вжив кілька заходів, щоб розрядити невдоволення Брюсселя щодо судової реформи, і тепер йому залишилося лише внести поправки до останнього закону, щоб виконати це завдання. Будапешт повинен гарантувати угорським суддям безперешкодний доступ до Суду Європейського Союзу.

Хоча кілька джерел в ЄС повідомили виданню, що експерти Єврокомісії мають застереження щодо впровадження судової реформи, президентка Урсула фон дер Ляєн та члени Єврокомісії не поділяють занепокоєння, висловлені на технічному рівні, і, як очікується, у середу дадуть позитивну оцінку рішенням, ухваленим урядом Угорщини і парламентом.

Це означає, що Угорщина може отримати майже половину з 22 мільярдів євро з Фонду згуртування, які ЄС наразі утримує. Гроші надійдуть не одразу, а будуть виплачуватися Брюсселем протягом кількох років.

Як зазначають у Єврокомісії, виплати можуть бути зупинені у будь-який момент, якщо буде виявлено, що Угорщина порушує стандарти ЄС.

Цей крок стане великою перемогою для угорського автократа Віктора Орбана, який блокує ухвалення рішень ЄС і торпедує відповідь Євросоюзу на війну Росії на ключовому саміті європейських лідерів, що почнеться в четвер.

Раніше ЗМІ писали, що Євросоюз розглядає можливість розблокування мільярдів євро для Угорщини, аби отримати її схвалення на подальшу допомогу Україні та початок переговорів про членство з Києвом.

Але у ЄК наполягли, що виділення Угорщині коштів не пов’язане з тим, що вона блокує рішення стосовно України на прийдешньому саміті ЄС.

Джерела кажуть, що Угорщина справді виконала погоджені з Єврокомісією вимоги щодо реформування судової системи, необхідні для розблокування частини із заморожених 22 мільярдів євро.

Тим не менш, угорська опозиція й критики Угорщини вважають, що насправді Будапешт не виконав усі необхідні для розмороження коштів умови, й критикують майбутнє рішення як "умиротворення" Віктора Орбана.