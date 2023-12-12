Поліцію та рятувальників можна викликати в месенджерах: список номерів

Через сьогоднішній масштабний збій роботи оператора мобільного зв'язку "Київстар" у багатьох абонентів зник зв'язок та інтернет. Українці у разі потреби термінової допомоги можуть викликати екстрені служби через месенджери, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Якщо вам потрібна термінова допомога - зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини" , - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці опублікували резервні номери телефонів Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із встановленими месенджерами.

Вінницька область

+380677185496 (Нацполіція)

+380639672336 (ДСНС)

Волинська область

+380952950433 (поліція)

+380504001186 (ДСНС)

Дніпропетровська область

+380504716254 (поліція) +380504716253 (поліція) +380504716252 (поліція)

+380636350250 (ДСНС)

Донецька область

+380506683170 (поліція)

+380504940112 (ДСНС)

Житомирська область

+380674112270 (поліція)

+380930583696 (ДСНС)

Закарпатська область

+380671038494 (поліція) +380682407105 (поліція) +380676737082 (поліція)

+380933234031 (ДСНС)

Запорізька область

+380504529195 (поліція)

+380933121101 (ДСНС)

Івано-Франківська область

+380673450015 (поліція) +380995172533 (поліція) +380995172498 (поліція)

+380951016112 (ДСНС)

Київська область

+380664122099 (поліція)

+380996406572 (ДСНС)

місто Київ

+380634458664 (поліція)

+380996088672 (ДСНС)

Кіровоградська область

+380671911036 (поліція) +380671409292 (поліція) +380507444880 (поліція)

+380990978934 (ДСНС)

Луганська область

+380935076283 (поліція)

+380933771748 (ДСНС)

Львівська область

+380989579718 (поліція) +380680205581 (поліція) +380934225845 (поліція)

+380995218220 (ДСНС)

Миколаївська область

+380675432858 (поліція) +380675028909 (поліція) +380675346783 (поліція)

+380635924087 (ДСНС)

Одеська область

+380677639802 (поліція)

+380503903152 (ДСНС)

Полтавська область

+380954805415 (поліція) +380503216031 (поліція) +380500701127 (поліція)

+380507848128 (ДСНС)

Рівненська область

+380505499123 (поліція)

+380937007759 (ДСНС)

Сумська область

+380997143446 (поліція)

+380935165474 (ДСНС)

Тернопільська область

+380676736569 (поліція)

+380664336604 (ДСНС)

Харківська область

+380951300336 (поліція) +380957042322 (поліція) +380632154684 (поліція)

+380502868101 (ДСНС)

Херсонська область

+380675502274 (поліція)

+380502109253 (ДСНС)

Хмельницька область

+380676723516 (поліція) +380673800155 (поліція)

+380999383978 (ДСНС)

Черкаська область

+380673801414 (поліція) +380673814221 (поліція)

+380639775337 (ДСНС)

Чернігівська область

+380992001798 (поліція) +380662934823 (поліція) +380662934820 (поліція)

+380504400180 (ДСНС)

Чернівецька область

+380671816525 (поліція) +380673128524 (поліція)

+380662296368 (ДСНС)

Збій у "Київстарі"

Сьогодні, 12 грудня, стався масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар". Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює. Проблеми фіксуються масово на всій території України.

При цьому користувачі "Київстару" не можуть підключитися до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може надіслати інформацію про своїх абонентів через масштабний збій. На цьому фоні є технічні проблеми в роботі додатків Vodafone та Lifecell. При цьому в поліції нагадали, що за будь-якою допомогою можна звернутися, зателефонувавши на екстрені номери 101, 102, 112, які працюють у штатному режимі.