Уряд погодив призначення голів Донецької та Рівненської ОДА

Кабінет міністрів на засіданні 12 грудня підтримав укази президента і погодив призначення нових голів Донецької ОДА та Рівненської ОДА, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук.

Погоджено призначення:

Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації;

Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації.

Філашкін наразі займає посаду заступника глави Донецької ОДА. Він довгий час (з 2007 по 2015 рр.) працював у системі МВС у різних областях України. У 2015-2016 рр. був заступником начальника ГУ Національної поліції в Донецькій області, а з 2019 року він став заступником голови Донецької облдержадміністрації.

Коваль у 2019-2020 рр. очолював Костопільську районну державну адміністрацію Рівненщини. У 2021 році його призначили головою Рівненської РДА. Цю посаду він займає й досі.

12 грудня Кабмін погодив рішення про звільнення Коваля з посади голови Рівненської РДА, щоб той міг очолили ОДА.

Також уряд погодив призначення двох голів районних адміністрацій у Дніпропетровській і Чернігівській областях.

Зокрема, В’ячеслава Мамонова погодили призначити головою Дніпровської районної держадміністрації Дніпропетровської області, а Павла Мірошниченка головою Корюківської районної держадміністрації Чернігівської області.

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