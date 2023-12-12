Фінляндія удвічі збільшить виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен у вівторок ухвалив рішення про збільшення потужностей з місцевого виробництва боєприпасів для того, щоб уможливити довгострокову підтримку України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба фінського Міноборони.

Відомство зобов’язалось інвестувати близько 24 мільйонів євро у збільшення виробництва великокаліберних боєприпасів та отримати довгострокові замовлення від фінської промисловості, що дасть змогу галузі інвестувати самотужки.

Крім того, фінська промисловість зможе звернутися до ЄС по підтримку в межах фінансового пакету Регламенту про підтримку виробництва боєприпасів, відомого як ASAP (Акт на підтримку виробництва боєприпасів).

Загальний обсяг інвестицій Міноборони Фінляндії та промисловості становитиме близько 120 мільйонів євро. Це дозволить збільшити виробничі потужності більш ніж удвічі в порівнянні з нинішнім рівнем.

"Нинішнє рішення значно збільшить потужності з виробництва важких боєприпасів у Фінляндії, що уможливить довгострокову підтримку України до 2030-х років. Збільшення виробництва є значним у європейському масштабі, а також посилить обороноздатність Фінляндії", – заявив Хякканен.

У Міноборони Фінляндії підкреслюють, що виробництво боєприпасів у країні вже збільшилося в кілька разів в порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Крім того, з початку війни в Україні Міністерство оборони розмістило довгострокові замовлення на важкі боєприпаси у вітчизняній промисловості. Це дозволило вітчизняній промисловості найняти додатковий персонал і збільшити обсяги виробництва боєприпасів на існуючих потужностях", – додав очільник відомства.

Попит на артилерійські снаряди, зокрема калібру 155 мм, різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. США та їхні союзники вже надіслали Києву понад два мільйони таких снарядів. Зараз західні держави прагнуть збільшити виробництво артилерійських снарядів, щоб поповнити свої запаси та забезпечити ними Україну.

За даними Reuters, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч із обіцяного мільйона артилерійських снарядів для України до весни 2024 року.