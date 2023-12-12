Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку

Колишній співголова забороненої партії "ОПЗЖ" нардеп Юрій Бойко і його дружина Віра зберігають гроші й золото на суму 7,6 млн рублів в російському НК Банку, повідомляє Українська правда.

Про це говорить декларація Бойка за 2022 рік, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з документом, на рахунках Віри Бойко в НК Банку у Москві лежать 3 347 721 рублів у вигляді грошей і 4 297 620 рублів у вигляді золота.

Але це не все. В різних українських банках дружина Бойка тримає ще 82 959 041 гривень, 463 218 доларів та 119 718 євро, а також активи в золоті вартістю 8 898 148 гривень.

На рахунках самого народного депутата в банках України лежать всього 78 грн і 4 269 доларів.

Є у подружжя Бойків і готівка. В декларації вказані 200 000 гривень, 18 900 доларів і 17 000 євро готівкових коштів.

Згідно з документом, Юрій Бойко на основному місці роботи за 2022 рік отримав 471 760 грн зарплати, ще 429 213 гривень - на депутатську діяльність. Його річна пенсія становила 180 тисяч гривень, а дохід у вигляді відсотків від вкладів - 13 885 гривень.

Доходи дружини Бойка за рік такі: зарплата на основному місці роботи у ТОВ "Столична нерухомість" становила 3 615 819 гривень, пенсія - 213 809 гривень, а також подарунок у грошовій формі від сина Анатолія Бойка – 14,5 мільйона гривень.

Також вона отримала відсотки за різними банківськими вкладами та дивіденди. Разом вони склали майже 13 мільйонів гривень.

До нерухомого майна сім'ї Бойків торік додалася господарська будівля загальною площею 176,3 кв. м у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області. Її вартість складає 1 798 125 гривень. Власником цієї будівлі Віра Бойко стала у вересні 2022 року. Об'єкт нерухомості перебуває в спільному користуванні із сином і чоловіком.

Дружина Бойка також із вересня 2022 року володіє об'єктом незавершеного будівництва - житловим будинком загальною площею 75,5 кв. м у селі Копилів Бучанського району Київської області.