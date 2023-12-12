Шевченка офіційно висунули кандидатом на посаду президента УАФ

Андрія Шевченка офіційно висунули кандидатом на обрання президентом Української асоціації футболу, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УАФ.

Зазначається, що станом на 12 грудня 2023 року адміністрація УАФ отримала протоколи засідань керівних органів 14-х постійних членів асоціації.

Усі вони висунули для обрання президентом УАФ Андрія Шевченка (дата народження – 29.09.1976) – володаря "Золотого м’яча"-2004, Героя України, нагородженого відзнакою "Національна легенда України".

Як відомо, постійними членами УАФ є 27 організацій. Відповідно, 1/3 складають дев’ять із них.

Сам Шевченко відреагував на балотування на своїй сторінці в Facebook і подякував постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу.

"Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливою та відповідальною задачею, яка потребує уваги. Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять. Я дякую за висловлену довіру і приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди, і планую зустрітися з представниками усіх регіональних федерацій. Про свої наступні кроки та рішення буду повідомляти тут, на своїх офіційних сторінках" , — написав він.

Зазначимо, згідно зі статутом, президентом УАФ може бути обрана будь-яка дієздатна особа віком не більше 70-ти років, яка є громадянином України й делегатом конгресу.

Кандидатура на обрання президентом УАФ пропонується будь-яким постійним членом УАФ та повинна мати мінімальну підтримку з боку щонайменше 1/3 постійних членів УАФ.

Нагадаємо, виконком УАФ призначив дату позачергового конгресу на 25 січня 2024 року в столичному Будинку футболу (початок — о 12:00).

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив ексфутболіста і тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником.