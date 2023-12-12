Повітряні сили повідомляють про групу ворожих ударних БпЛА (Оновлено)

Увечері 12 грудня росіяни запустили ударні БпЛА з півдня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Група ворожих ударних БпЛА через Херсонську область в напрямку Миколаївської".

Оновлено о 20:00: Пізніше тривога розрослась і на Кіровоградську область. Також військові повідомили про рух декількох груп ударних БпЛА в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Оновлено о 20:42: Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА рухаються з Черкаської області в напрямку Київщини.