Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів у вівторок провів зустріч із американськими сенаторами, де закликав схвалити додаткове фінансування для України для її підтримки супроти російської агресії, повідомляє Європейська правда.

У соцмережах Зеленський назвав розмову в Сенаті США "дружньою й відвертою". Він додав, що розповів американським сенаторам про військову та економічну ситуацію в Україні та важливість збереження підтримки з боку США.

"Вдячний лідеру сенатської більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє особисте лідерство у гуртуванні двопартійної підтримки України серед американських законодавців", – додав голова держави.

Сам Шумер розповів журналістам, що зустріч Зеленського із сенаторами була "дуже потужною", й український президент "дуже детально виклав", чого потребує Україна і як США можуть допомогти їй захистити себе від Росії.

"Якщо він отримає необхідну допомогу, він переможе. Якщо ми програємо, виграє Путін, і це дуже, дуже небезпечно для Сполучених Штатів", – цитує Шумера CNN.

Республіканські законодавці своєю чергою підкреслили, що Зеленський під час виступу не втручався в питання захисту південного кордону США, яке є ключовим каменем спотикання між обома партіями, натомість зосередився на тому, щоб пояснити, чому американська допомога є такою важливою для України.

"Я сказав Зеленському, що моїм обов'язком номер один є захист моєї країни, а також допомога вашій, і я відчуваю, що прикордонна політика моєї країни становить безпосередню загрозу безпеці американського народу", – сказав журналістам сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.