Спікер Палати представників США не змінив позиції після зустрічі з Зеленським

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що не відступив від попередніх вимог для підтримки додаткового фінансування Україні, повідомляє Європейська правда.

У спілкуванні із журналістами Джонсон заявив, що провів "хорошу зустріч" із Зеленським, під час якої "повторив, що ми підтримуємо його й виступаємо проти жорстокого вторгнення Путіна".

"Американський народ підтримує свободу й перебуває на правильному боці історії", – додав він.

Після цього спікер Конгресу США повністю зосередився на критиці адміністрації Джо Байдена через відсутність "чіткої стратегії, яка дозволить Україні перемогти", та механізму нагляду за американською допомогою, а також небажання вирішувати проблему на південному кордоні.

"Нам потрібна конкретика про те, що ми робимо в Україні, як ми стежимо за використанням дорогоцінних грошей американських платників податків, і трансформаційну зміну на кордоні. Досі в нас нічого з цього немає", – стверджує Джонсон.

Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.