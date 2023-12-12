ООН: За 4 місяці від російських обстрілів загинуло понад 570 цивільних

В період з 1 серпня до 30 листопада 2023 року від обстрілів російської армії загинули 576 цивільних українців, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

У звіті йдеться, що внаслідок цієї агресії зафіксована загибель 576 цивільних та понад 1 800 поранених мирних. Більшість із них сталася на підконтрольних Україні територіях від обстрілів артилерією, ракетами та дронами.

Зазначається, що Росія вкотре не допустила спостерігачів на підконтрольні їй території, отже експерти ООН так і не змогли потрапити до українських військовополонених.