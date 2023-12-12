Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі: перші подробиці (Оновлено)

Президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім, де проведе переговори з американським лідером Джо Байденом, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає перші подробиці зустрічі лідерів України та США.

Зеленський та Байден зробили заяви перед переговорами

Перед початком переговорів президенти США та України зробили заяви для преси. Байден у своїй заяві попередив про наміри російського диктатора Володимира Путіна "розбомбити" українську електромережу цієї зими. Також Байден закликав Конгрес США схвалити запит на додаткове фінансування допомоги Україні до різдвяних канікул.

"Конгрес повинен ухвалити додаткове фінансування для України до того, як вони перервуться на святкові канікули, перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити", - сказав Байден.

Зеленський зі свого боку заявив, що Україна хоче посилити свої системи ППО. Крім того, український президент висловив бажання якомога швидше почати працювати з замороженими російськими активами на Заході, а це майже 300 млрд доларів. За словами Зеленського, їх можна використати для захисту від РФ.

Український президент також розповів, що хоче поговорити з Байденом про євроінтеграцію України, та наголосив, що Україна продовжує реформувати свої інституції навіть під час війни

"Це дуже важливо, і люди повинні бути впевнені, що свобода безпечна і достатньо сильна, щоб перемогти", - додав Зеленський.

Байден оголосив про нову допомогу Україні

Байден розпочав зустріч з Зеленським словами: "Ми стоїмо на справжньому переломі історії". А також оголосив, що щойно підписав указ про виділення Україні нового пакету допомоги на 200 млн доларів.

Водночас президент США закликав Конгрес якомога скоріше схвалити його запит на додаткове фінансування допомоги Україні.

Зеленський прибув у Білий дім

Американські журналісти опублікували відео прибуття Зеленського у Білий дім. За даними журналістів, Зеленського супроводжують український посол Оксана Маркарова, глава Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

President Zelenskyy arrives at the White House. pic.twitter.com/v9J8IGxP59 — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) December 12, 2023

Після переговорів президенти України та США проведуть прес-конференцію для журналістів.

Плани на зустріч з Байденом

Як повідомляли в Офісі президента України, на переговорах з президентом США Зеленський сфокусується на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України у захисті від російського терору.

Серед ключових тем переговорів, як говорили в ОП, буде продовження оборонної співпраці між Україною та США, зокрема спільних проектів з виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль Зеленського та Байдена на наступний рік.

Водночас прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначала, що лідери двох держав також обговорять термінові потреби України та життєво важливу подальшу підтримку США у цей критичний момент.

Візит Зеленського в США

На вихідних Зеленський вирушив в Аргентину, щоб взяти участь в інавгурації нового президента Хав'єра Мілея, який заявляв про підтримку України. Після участі в інавгурації український президент оголосив, що їде в США, щоб зустрітися з Байденом і не тільки.

Візит Зеленського в США відбувається на тлі розгляду Конгресом запиту Байдена на виділення додаткового фінансування для підтримки України. Через внутрішньополітичні розбіжності в США виділення коштів для України опинилося заблокованим.В рамках візиту в США Зеленський планував зустрітися з представниками Конгресу, зокрема зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.