Оператор повідомив, що збоєм у "Київстарі" користуються шахраї

На тлі масштабного збою в мережі мобільного оператора "Київстар" у різних месенджерах активізувались шахраї, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба мережі у Facebook.

Оператор не пояснює, в чому саме полягають махінації, але просить довіряти тільки офіційній інформації.

"Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії. Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями".

Що передувало: вранці 12 грудня через масштабний збій зник зв'язок у мережі "Київстару". У мобільному операторі пояснили, що причиною збою стала потужна хакерська атака.

Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. Повне відновлення мережі оператор планує протягом середи 13 грудня.