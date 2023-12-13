Зеленський про територіальні поступки заради миру: Це абсолютне божевілля

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у США, відповідаючи на запитання, чи готова Україна поступитися територією заради миру, назвав це абсолютним божевіллям.﻿ Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі з президентом Джо Байденом, повідомляє Українська правда.

Президент України здивувався, як може Україна просто віддати свої території.

Він також додав, що не знає, хто про це говорить, але у нього до них одне питання: "Чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів?"

"Це абсолютне божевілля. Ми часто згадуємо Бога, і це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, сім'ї, там діти. І все це частина українського суспільства. Ми говоримо про живих людей, над ними знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо.