Байден: Сполучені Штати хочуть, Україна перемогла
Відповідаючи на запитання журналістів, чи США хочуть, щоб Україна лише захистила себе, чи хочуть перемоги України, президент Джо Байден сказав, що "ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні". Про це Байден сказав на спільній пресконференції у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Українська правда.
"Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні і, як сказано у статуті ООН, захистила свій суверенітет", – сказав американський президент.
Він додав, що є потужна двопартійна підтримка України. Невелика кількість республіканців не хочуть підтримувати, але вони не представляють більшість: "Ми проводимо перемовини щодо фінансування, я нічого не обіцяю, але ми дуже сподіваємося, що це будуть результативні перемовини".