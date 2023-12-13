WSJ: Ізраїльська армія затоплює підземні тунелі ХАМАСу в Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала затоплювати підземні тунелі ХАМАС в Газі. ﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Максим Шушко, РБК-Україна.

За словами офіційних осіб США, ознайомлених з операціями ізраїльських військових, ЦАХАЛ почав закачувати морську воду в систему підземних тунелів палестинських бойовиків ХАМАС в Газі.

Варто зазначити, що раніше командувач штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві заявляв, що затоплення тунелів є "хорошою ідеєю", але не повідомляв деталей.

Видання зазначає, що процес затоплення тунелів ХАМАС в Газі почався десь минулого місяця.