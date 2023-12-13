ISW: Війська РФ відбили частину позицій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
Російські війська проводили наступальні операції на лівому березі Херсонської області та досягли успіху. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська просунулися на південь від Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро).
12 грудня російські військові блогери заявили, що російські війська відтіснили українські сили з певних позицій поблизу Кринок.
Російське джерело також стверджувало, що російські та українські сили ведуть бойові дії в Кринках і що українські сили безуспішно намагалися закріпитися в лісі поблизу населеного пункту.
12 грудня українські війська продовжували наступальні операції на північний схід і південь від Бахмута і нещодавно просунулися на південь від Бахмута.
Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри, на яких українські війська піднімають прапор над Горлівським териконом (22 км на південний схід від Бахмута або трохи на захід від Горлівки), сигналізуючи про те, що вони контролюють територію.
Російські військові блогери визнали, що українські сили контролюють терикон.
12 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі Авдіївки у підвищеному темпі та підтвердили наступ. На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 грудня, видно, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки.
Також російські війська продовжили наземні атаки на захід і південний захід від міста Донецьк і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Мар’їнки (безпосередньо на захід від міста Донецьк).
Ключові висновки ISW за 12 грудня
- Розвідка США оцінила, що російські наступальні операції на сході України восени 2023 року та протягом майбутньої зими спрямовані на послаблення підтримки Заходом України замість досягнення будь-яких оперативних цілей.
- Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України.
- Розвідка США також оцінила, що війна в Україні спустошила довоєнну російську армію, хоча Росія частково компенсувала ці втрати та продовжує готуватися до тривалої війни в Україні.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з різними офіційними особами США, зокрема з президентом Джо Байденом, і говорив у Конгресі про військову допомогу США Україні у Вашингтоні 12 грудня.
- 12 грудня російські війська завдали серію ракетно-безпілотних ударів по Україні.
- Українські чиновники заявили, що 12 грудня російські спецслужби могли здійснити масштабну кібератаку на українського мобільного оператора "Київстар".
- Головне управління військової розвідки (ГУР) України повідомило, що нещодавно кіберпідрозділи ГУР провели успішну кібероперацію проти Федеральної податкової служби (ФНС) Росії.
- Російське інформаційне видання РБК повідомило, що президент Росії Володимир Путін вперше призначив відомих російських військових блогерів "довіреними особами" у своїй президентській виборчій кампанії.
- Суд Санкт-Петербурга засудив трьох неповнолітніх узбецьких мігрантів та їхніх батьків до депортації за гасіння Вічного вогню в Санкт-Петербурзі. Це трапилося на тлі напруги між центральноазіатськими громадами в Росії та російською владою.
- Російські війська 12 грудня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, а на окремих ділянках просунулися вперед.
- Держдума Росії 12 грудня прийняла низку законів, спрямованих на подальше зміцнення силових можливостей Росгвардії та Федеральної служби безпеки (ФСБ).
- Російська окупаційна влада продовжує використовувати фінансовану Кремлем псевдоволонтерську молодіжну організацію "Двіження Перших" для прищеплення українській молоді в окупованій Україні російської та культурної національної ідентичності.