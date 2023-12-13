ISW: Війська РФ відбили частину позицій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Російські війська проводили наступальні операції на лівому березі Херсонської області та досягли успіху.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська просунулися на південь від Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро).

12 грудня російські військові блогери заявили, що російські війська відтіснили українські сили з певних позицій поблизу Кринок.

Російське джерело також стверджувало, що російські та українські сили ведуть бойові дії в Кринках і що українські сили безуспішно намагалися закріпитися в лісі поблизу населеного пункту.

12 грудня українські війська продовжували наступальні операції на північний схід і південь від Бахмута і нещодавно просунулися на південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри, на яких українські війська піднімають прапор над Горлівським териконом (22 км на південний схід від Бахмута або трохи на захід від Горлівки), сигналізуючи про те, що вони контролюють територію.

Російські військові блогери визнали, що українські сили контролюють терикон.

12 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі Авдіївки у підвищеному темпі та підтвердили наступ. На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 грудня, видно, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки.

Також російські війська продовжили наземні атаки на захід і південний захід від міста Донецьк і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Мар’їнки (безпосередньо на захід від міста Донецьк).

Ключові висновки ISW за 12 грудня