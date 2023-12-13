Ракетна атака на Київ: постраждали понад 50 людей

Станом на 7:33 у Києві від ракетного удару росіян постраждали 53 людини, з них 6 дітей, 18 дорослих та 2 дітей госпіталізовані, повідомляє Українська правда.

"Загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям" , – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найстаршій постраждалій людині − 80 років, наймолодшій − 5.

Загалом, зафіксовано близько десятка випадків падіння уламків ракет через роботу ППО.

У Голосіївському районі уламки впали на проїжджу частину дороги та не загорілися.

У Деснянському районі загорівся 7 поверх у дев'ятиповерхівці та 8 авто в дворі будинку.

Там евакуйовано мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей.

На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.

На двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

Росія атакували Київ ракетами. Постраждала 51 людина. Попередні діагнози: колото-різані рани та гостра реакція на стрес. Пошкоджений фасад багатоповерхівки, будівля садочка. Горів приватний житловий будинок та 8 машин. Відео з Telegram ДСНС pic.twitter.com/TXyQMkvlfl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 13, 2023

У Дніпровському районі вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках, також загорівся приватний житловий будинок.

Уламки ракет впали ще на три приватні житлові будинки, але не загорілися. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

Також через падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкоджено водопровідну мережу — аварійні бригади працюють на місці.

Інформації стосовно загиблих немає.