ППО знищила 10 балістичних ракет і 10 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 13 грудня сили протиповітряної оборони знищили 10 балістичних ракет, які росіяни запустили в напрямку Києва. Також збили 10 ударних безпілотників Shahed.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Шахеди" росіяни запустили з району Балаклави (окупований Крим). Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" – їх усіх знищили. Майже усі безпілотники збили на Одещині.
Також о 03:00 13 грудня росіяни завдали ракетного удару Києву.
"Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами", – йдеться в повідомленні.