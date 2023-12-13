У МВФ спрогнозували, скільки українських біженців не повернуться в Україну

Міжнародний валютний фонд очікує, що близько 2 млн﻿﻿ українських біженців назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією.﻿ Про це заявила співробітниця МВФ Сана Надім, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Мігрантам потрібен час, щоб повернутися в Україну. Таким чином, ми очікуємо лише невелику чисту притоку наступного 2024 року" , - сказав він.

За прогнозом МВФ, до кінця прогнозованого періоду (до 2028 року) "відбудеться чистий негативний відтік 2 млн осіб відносно довоєнного сценарію".

За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість громадян України живуть у Європі у комфортних умовах. Найбільш комфортні умови мають українці, які мешкають у країні кілька років (89%). Хоча й ті, хто приїхав нещодавно, мають досить пристойні умови проживання (близько 80%).