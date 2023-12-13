Росія втратила за добу 850 військових та 15 танків – Генштаб ЗСУ
За минулу добу Росія втратила в Україні ще приблизно 850 своїх військових, 15 бронемашин, 18 танків, 3 артсистеми та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 341 500 (+850) осіб,
- танків − 5 682 (+18) од,
- бойових броньованих машин − 10 594 (+15) од,
- артилерійських систем − 8 076 (+3) од,
- РСЗВ − 919 (+0) од,
- засобів ППО − 605 (+0) од,
- літаків − 324 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 173 (+10) од,
- крилатих ракет − 1 596 (+0) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 662 (+12) од,
- спеціальної техніки − 1 176 (+6) од.