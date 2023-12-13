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Росія втратила за добу 850 військових та 15 танків – Генштаб ЗСУ

Росія втратила за добу 850 військових та 15 танків – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні ще приблизно 850 своїх військових, 15 бронемашин, 18 танків, 3 артсистеми та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 341 500 (+850) осіб,
  • танків − 5 682 (+18) од,
  • бойових броньованих машин − 10 594 (+15) од,
  • артилерійських систем − 8 076 (+3) од,
  • РСЗВ − 919 (+0) од,
  • засобів ППО − 605 (+0) од,
  • літаків − 324 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 173 (+10) од,
  • крилатих ракет − 1 596 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 662 (+12) од,
  • спеціальної техніки − 1 176 (+6) од.

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