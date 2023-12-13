Україна запросила з візитом нового польського прем'єра – ЗМІ

За даними польських ЗМІ, українська сторона прагне домовитися про "швидкий" приїзд до Києва нового прем’єра Польщі Дональда Туска, щоб якнайшвидше почати перезавантаження відносин. Про це з посиланням на свої джерела пише польське видання Onet, повідомляє Європейська правда.

Візит хочуть організувати незалежно від того, чи відбудеться потенційна зустріч Туска й президента України Володимира Зеленського цього тижня у Брюсселі, де 14-15 грудня пройде саміт лідерів ЄС.

Про можливість зустрічі з Зеленським у Брюсселі Туск коротко згадав під час одного з виступів у вівторок. Туск має летіти туди практично одразу після складання присяги президентові та офіційного запуску роботи нового уряду.

Джерела в оточенні Туска кажуть, що його зустріч з президентом України у Брюсселі ще не підтверджена.

За джерелами Onet як у Польщі, так і в Україні, українська сторона запрошує Туска до Києва, щоб ця поїздка була одним з перших його закордонних візитів, і є ймовірність, що новий прем’єр Польщі погодиться на пропозицію.

Один із соратників Туска, який коментував на умовах анонімності, зазначив, що приїхати в Україну логістично складно – 16 годин дороги в один бік, проте шлях за час повномасштабної війни вже добре налагоджений і візит Туска "був би природним".

Туск і Зеленський кілька разів зустрічалися у період, коли перший ще очолював Європейську раду. Так, у 2019 році Дональд Туск їздив з ним до Станиці Луганської.

Нагадаємо, Сейм Польщі у вівторок увечері очікувано проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Очікується, що президент Польщі Анджей Дуда приведе до присяги уряд нового прем’єр-міністра Дональда Туска вранці в середу, 13 грудня.