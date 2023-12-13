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На Одещині через збиття "Шахедів" пошкоджені будівлі, є поранені – ОВА

На Одещині через збиття "Шахедів" пошкоджені будівлі, є поранені – ОВА
Фото: ілюстративне, Одеська обласна прокуратура

У ніч на 13 грудня в Одеській області сили ППО збили 9 "Шахедів". Через падіння уламків є пошкодження будівель. Поранені двоє людей.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Один зі збитих безпілотників упав на територію комунальної авторемонтної установи міста Одеса. Двоє цивільних співробітників отримали поранення та опіки, нині перебувають у лікарні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сталася пожежа, яку оперативно ліквідовали співробітники ДСНС. Ангар зруйновано вщент, три автомобілі згоріли, 11 пошкоджено.

В Одеському районі через потрапляння уламків ще одного збитого "Шахеда" частково зруйнувалася будівля припортової інфраструктури. Постраждалих немає.

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