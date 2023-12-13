На Одещині через збиття "Шахедів" пошкоджені будівлі, є поранені – ОВА
У ніч на 13 грудня в Одеській області сили ППО збили 9 "Шахедів". Через падіння уламків є пошкодження будівель. Поранені двоє людей.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Один зі збитих безпілотників упав на територію комунальної авторемонтної установи міста Одеса. Двоє цивільних співробітників отримали поранення та опіки, нині перебувають у лікарні", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сталася пожежа, яку оперативно ліквідовали співробітники ДСНС. Ангар зруйновано вщент, три автомобілі згоріли, 11 пошкоджено.
В Одеському районі через потрапляння уламків ще одного збитого "Шахеда" частково зруйнувалася будівля припортової інфраструктури. Постраждалих немає.