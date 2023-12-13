ISW: РФ почала серійно виробляти новий ударний безпілотник

Російська Федерація почала серійне виробництво безпілотника гелікоптерного типу "Терміт". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що новинка озброєна 80-мм ракетами, що здатні вражати цілі на відстані до шести кілометрів.

Водночас український військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що "Терміт" не загрожує Силам оборони, оскільки ці безпілотники більші та повільніші за іранські "Шахеди", що робить їх легкою мішенню для збиття.

За даними Defence Express, БПЛА "Термит" озброєний керованими ракетами С-8Л з напівактивним лазерним наведенням. Фактично, це аналог APKWS, але зі значно більшим ступенем переробки базового некерованого реактивного снаряда.