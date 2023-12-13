Зеленський закликав США надати ракети ATACMS більшої дальності – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський закликав США надати українським військам ракети ATACMS. Йдеться про ракети більшої дальності. Про це повідомляє Politico, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За даними джерел видання, Зеленський під час зустрічі зі спікером Палати представників США, республіканцем Майклом Джонсоном порушив питання про необхідність постачання Україні ATACMS більшого радіуса дії.

Раніше США передали Збройним силам України ракети ATACMS меншої дальності. Їх вже успішно використовують українські воїни.

Також Politico нагадує, що останніми тижнями республіканці закликали президента США Джо Байдена надати Україні ракети більшого радіуса дії, щоб українські сили могли вражати російські цілі на більшій відстані.

Нагадаємо, восени 2023 року українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.