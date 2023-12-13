У Пентагоні розповіли, що передадуть Україні в новому пакеті допомоги
У черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосив президент США Джо Байден, увійшли ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та інше. Про це заявили в Пентагоні, повідомляє Ліга.net.
До нового пакету допомоги від США увійшли, зокрема:
- ракети ППО АІМ-9М;
- компоненти системи ППО;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
- запчастини, генератори, ремонтне та інше допоміжне обладнання.
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, якщо Конгрес не ухвалить рішення про надання додаткової допомоги, це буде один з останніх пакетів безпекової допомоги для України.
"Ми продовжуємо закликати Конгрес просувати інтереси нашої національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе і забезпечити своє майбутнє – майбутнє, в якому її народ буде відбудовуватися і безпечно жити в умовах стійкої і процвітаючої демократії", – сказав він.