Close button

У Пентагоні розповіли, що передадуть Україні в новому пакеті допомоги

У Пентагоні розповіли, що передадуть Україні в новому пакеті допомоги
Фото: Lisa Ferdinando

У черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосив президент США Джо Байден, увійшли ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та інше. Про це заявили в Пентагоні, повідомляє Ліга.net.

До нового пакету допомоги від США увійшли, зокрема:

  • ракети ППО АІМ-9М;
  • компоненти системи ППО;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
  • запчастини, генератори, ремонтне та інше допоміжне обладнання.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, якщо Конгрес не ухвалить рішення про надання додаткової допомоги, це буде один з останніх пакетів безпекової допомоги для України.

"Ми продовжуємо закликати Конгрес просувати інтереси нашої національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе і забезпечити своє майбутнє – майбутнє, в якому її народ буде відбудовуватися і безпечно жити в умовах стійкої і процвітаючої демократії", – сказав він.

Новини

Популярні теми форуму

analytics