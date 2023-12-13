Поліція проводить обшуки у Києві через затоплення метро

Через підтоплення київського метрополітену столичні правоохоронці проводять обшуки у "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА, повідомляє Українська правда.

"13 грудня слідчі поліції Києва розпочали проведення одночасних обшуків у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 ККУ) у комунальних установах міста та на приватному підприємстві.

Слідство має на меті перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановити відповідальних осіб, внаслідок діяння яких трапилися розгерметизація та затоплення тоннелю метрополітену" , – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Відзначається, що станції метро також слугували укриттям для киян та гостей міста під час повітряної тривоги.

Крім того, через аварію у метрополітені тисячі людей вимушені шукати інші способи пересування столицею.

У поліції додали, що вживають усіх можливих заходів для перерозподілу наземних транспортних шляхів, розвантаження проїзду.

Нагадаємо, з 9 грудня Київський метрополітен на пів року зупинив рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі київського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".