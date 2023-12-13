Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії
Президент України Володимир у середу, 13 грудня прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом. Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
Як повідомляється, Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере проведуть зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України.
Президент також відвідає саміт Північних країн, який відбудеться сьогодні в Осло. Серед головних тем - спільна робота у галузі оборони та безпеки.
Також після зустрічі президента Зеленського та Стере запланована пресконференція.
"Я радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Сподіваюся на наші конструктивні переговори. Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цільову, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію. Зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки тут, у Норвегії", - наголосив норвезький прем'єр.