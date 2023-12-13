Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії

Президент України Володимир у середу, 13 грудня прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом.﻿ Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомляється, Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере проведуть зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України.

Президент також відвідає саміт Північних країн, який відбудеться сьогодні в Осло. Серед головних тем - спільна робота у галузі оборони та безпеки.

Також після зустрічі президента Зеленського та Стере запланована пресконференція.