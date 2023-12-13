"Нова пошта" почала випуск власних платіжних карток

Фінансова компанія NovaPay з групи "Нової пошти" першою серед не-банків запустила власний мобільний застосунок і почала випускати платіжні картки, повідомляє Ліга.Фінанси.

NovaPay – це поки що єдина фінансова компанія в Україні з розширеною ліцензією Національного банку.

"Запуск додатка і випуск карток від NovaPay – це революція на українському фінансовому ринку. Донині жодна фінустанова не робила цього. [Клієнти] зможуть користуватися як фізичною карткою NovaPay, так і електронним гаманцем Google Pay та найближчим часом Apple Pay" , – розповів гендиректор NovaPay Андрій Кривошапко.

Поки що зареєструватися у NovaPay можна тільки через Дію, пізніше це можна буде зробити через відділення Нової пошти.

У мобільному застосунку доступні:

перекази на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами;

оформлення посилки в кредит та сплата за неї;

усі види платежів: за комунальні послуги, інтернет або ТБ, штрафи та податки, поповнення мобільного тощо;

отримання на картку післяплати за посилки;

відправлення переказу з картки до відділення Нової пошти;

випуск фізичної платіжної картки NovaPay від MasterCard.

Відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 000 грн – безплатні.

Картки NovaPay поки що можна використовувати тільки в Україні. Розрахуватися нею за кордоном чи використати для оплати за товари на закордонних сайтах ще неможливо.