"Нова пошта" почала випуск власних платіжних карток
Фінансова компанія NovaPay з групи "Нової пошти" першою серед не-банків запустила власний мобільний застосунок і почала випускати платіжні картки, повідомляє Ліга.Фінанси.
NovaPay – це поки що єдина фінансова компанія в Україні з розширеною ліцензією Національного банку.
"Запуск додатка і випуск карток від NovaPay – це революція на українському фінансовому ринку. Донині жодна фінустанова не робила цього. [Клієнти] зможуть користуватися як фізичною карткою NovaPay, так і електронним гаманцем Google Pay та найближчим часом Apple Pay", – розповів гендиректор NovaPay Андрій Кривошапко.
Поки що зареєструватися у NovaPay можна тільки через Дію, пізніше це можна буде зробити через відділення Нової пошти.
У мобільному застосунку доступні:
- перекази на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами;
- оформлення посилки в кредит та сплата за неї;
- усі види платежів: за комунальні послуги, інтернет або ТБ, штрафи та податки, поповнення мобільного тощо;
- отримання на картку післяплати за посилки;
- відправлення переказу з картки до відділення Нової пошти;
- випуск фізичної платіжної картки NovaPay від MasterCard.
Відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 000 грн – безплатні.
Картки NovaPay поки що можна використовувати тільки в Україні. Розрахуватися нею за кордоном чи використати для оплати за товари на закордонних сайтах ще неможливо.