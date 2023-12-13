Ціни на нафту знижуються на тлі невизначеності щодо попиту

Ціни на нафту продовжують знижуватись у середу після падіння до мінімумів з 27 червня за підсумками попередньої сесії, повідомляє Enkorr.

Тиск на ринок чинять побоювання послаблення попиту на енергоресурси при сигналах зростання видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК+, зазначає Market Watch.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:10 за київським часом становить $73,09 за барель, що на $0,15 (0,2%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії. У вівторок ціна цих контрактів впала на $2,79 (3,7%), до $73,24 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здешевшали на цей час на $0,14 (0,2%), до $68,47 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів знизилася на $2,71 (3,8%), до $68,61 за барель.

Ринок негативно сприйняв дані про динаміку споживчих цін у США за листопад, опубліковані напередодні. Інфляція в Штатах минулого місяця сповільнилася до 3,1% у річному вираженні з 3,2% місяцем раніше, тоді як базова інфляція, яка не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, залишилася на рівні 4%.

Стійкість базової інфляції зменшує ймовірність зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у першому кварталі 2024 року, і це знову порушує питання можливості рецесії в економіці США через обмежувальну політику ЦБ, зазначає керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.