Польські перевізники хочуть знову заблокувати КПП з Україною – митниця

Польські перевізники можуть знову заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною, де припинили страйк 11 грудня.﻿ Про це заявила речниця Волинської митниці Валентина Черниш в ефірі "Суспільне. Спротив", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За її словами, організатор попереднього страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту, яку хочуть розпочати 18 грудня.

"Побачимо, як відреагує місцева влада на це клопотання. Крім того, у страйкарів залишається право оскаржити у суді попереднє рішення про скасування протесту. Можемо ці ризики оцінювати всяко, але працюємо далі" , - зазначила Черниш.

Речниця також розповіла, що станом на 13 грудня деблокований "Ягодин-Дорогуськ" працює ще не на повну потужність. Через тривалу блокаду чимало водіїв масово поїхали саме на звільнений пункт пропуску.

Наразі на перетин кордону з польського боку очікують орієнтовно 700 ваговозів. За добу волинські митники оформили на в'їзд в Україну 450 вантажівок, на виїзд - 300 автомобілів.

Щодо вантажівки протестувальників, яка 11 та 12 грудня блокувала під'їзд до пункту пропуску з польського боку, то нових інцидентів митники не фіксували.

Нагадаємо, 11 грудня у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили про розблокування пункту пропуску на кордоні України та Польщі "Яготин - Дорогуськ".

При цьому учасники страйку вирішили піти на хитрощі та перекрили рух вантажівкою. Пізніше на розблокованому пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" вдалося відновити стабільний рух транспорту. При цьому протестуючі перевізники намагалися цьому завадити.