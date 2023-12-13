СБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила на ЗСУ російські ракети

Служба безпеки затримала церковну хористку УПЦ МП, яка "наводила" ворожі ракети на позиції Збройних сил поблизу Запоріжжя, повідомляє Українська правда.

"Служба безпеки затримала ще одну прихильницю рашизму, яка коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю та очікувала повної окупації регіону. За даними слідства, затриманою виявилась церковна хори ﻿﻿ стка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ МП.

Встановлено, що за координатами фігурантки російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру" , – йдеться в повідомленні.

Окупантів цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування російської інформаторки і затримали її у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя.

Розслідування встановило, що фігурантка ще з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала злочинні дії загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

Вона неодноразово розповідала про це своїм знайомим з Москви у ході телефонних розмов.

Згодом жінка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади.

Отриману інформацію вона месенджером передавала своїм знайомим в Росії, які потім "звітували" про це представникам спецслужб РФ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі закритої інформації.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).