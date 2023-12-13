Зеленський розповів про цілі свого візиту до Норвегії

Президент України Володимир Зеленський прибув в Осло для участі у другому саміті "Україна - Північна Європа". Зокрема, плануються двосторонні переговори з його учасниками, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Прибув до Осло для участі в другому Саміті Україна - Північна Європа. Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі" , - розповів Зеленський.

Він додав, що головна мета - безпека та справедливий і міцний мир на континенті.

Також президент проведе двосторонні переговори з учасниками Саміту.

"Зустрінуся з Його Величністю Королем Гаральдом V, відвідаю Стортинг, поспілкуюся з норвезькими політиками та підприємцями. Особисто подякую Норвегії за всю дуже вчасну та принципову підтримку, яку вона надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення" , - додав він.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський прибув﻿ до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом 13 грудня.