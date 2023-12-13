Російські хакери взяли на себе відповідальність за атаку на "Київстар"
Російські хакери з угруповання "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на мобільний оператор "Київстар", повідомляє Ліга.net.
"Ми знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів, усі системи хмарного зберігання даних та резервного копіювання. Ми атакували "Київстар", тому що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи та силові структури України. Решті контор, які допомагають ЗСУ, приготуватися!", – йдеться у повідомленні.
Хакери також подякували "небайдужим співробітникам "Київстару", натякаючи на причетність "інсайдерів".
У "Київстарі" поки не коментували заяву хакерів.