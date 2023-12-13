Президент Польщі прийняв присягу в уряду Туска

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду Дональда Туска. Складання присяги відбулося у президентському палаці у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

З цього приводу Дуда зазначив, що це дуже важливий момент для Польщі. Він привітав з успіхом керівну коаліцію, яка перемогла на останніх виборах. Президент зауважив, що хоч походить з іншого політичного середовища, він готовий до співпраці з новим урядом. За його словами, між ним і прем’єром Туском не має розбіжностей щодо розподілу владних функцій.

Дуда також попросив новий уряд дбати про інтереси Польщі за кордоном, зокрема сприяючи тим країнам, які намагаються стати членами європейської і євроатлантичної спільноти.

Він також ініціював скликання у найближчі дні засідання Ради національної безпеки країни, на якій планується обговорити з новими членами уряду важливі справи з точки зору інтересів країни.

Зі свого боку, Туск подякував усім полякам за підтримку на виборах політичної сили, яка зараз прийшла до влади, звернувши увагу на рекордну явку на виборах. Він висловив задоволення з приводу того, що президент висловив готовність співпрацювати з урядом країни в усіх справах.

Згідно з опитуванням центру IBRiS для радіо ZET, яке було проведено 8-9 грудня, лише 29% поляків вірить у те, що Дуда буде у змозі співпрацювати з урядом Туска, натомість 65,5% не вірить у нормальну співпрацю між президентом і прем’єром.

Як відомо, у новому уряді Туска буде два віцепрем’єри: Владислав Косіняк-Камиш, який займатиме також посаду міністра національної оборони, а також Кшиштоф Гавковський, який очолить міністерство цифрових технологій. Новим главою МЗС буде Радослав Сікорський, який вже був главою дипломатії в попередніх урядах Туска. Загалом, крім Туска, Рада міністрів складатиметься з 26 осіб.