"Київстар" сьогодні планує почати запуск мобільного зв'язку – СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України допомагають "Київстару" відновити роботу мережі після вчорашньої хакерської атаки. Сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету, повідомляє ЛігаБізнес.

"Цифровій інфраструктурі Київстару було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу" , – йдеться у повідомленні.

Відповідальність за атаку на Київстар узяло на себе російське угруповання "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке, як вказує СБУ, "таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності".

Українська спецслужба продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі як черговий воєнний злочин росіян.