У "Київстарі" спростовують витік персональних даних та знищення серверів

Персональні дані абонентів "Київстар" не скомпрометовані. Про це заявила речниця оператора Ірина Леліченко.

Дані у безпеці, і системи, у яких вони зберігаються, не постраждали від хакерської атаки, зазначили у компанії.

"Те що ми бачимо на скриншотах з Telegram-каналів – якісь навмання зібрані технологічні дані, що не належать до персональних даних наших абонентів. Київстар з усією відповідальністю заявляє, що персональні дані абонентів у безпеці. Інформація ворожих Telegram-каналів про нібито знищення "комп`ютерів і серверів" Київстару – також не відповідає дійсності" , – пояснила Леліченко.

Раніше російська хакерська група "Солнцепек" заявила﻿ про знищення 10 тисяч комп'ютерів та понад 4 тисячі серверів "Київстару".