Фіцо підтвердив, що не буде блокувати переговори про вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну "неготовою" до початку переговорів про вступ до ЄС, але Братислава не буде блокувати це рішення на саміті лідерів Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.

Фіцо сказав, що вважає Україну "абсолютно неготовою" до відкриття переговорів, але не буде блокувати таке рішення на саміті 14-15 грудня.

"Ми не будемо перешкоджати рішенню Європейської ради про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Мова йде про політичне рішення, це не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів" , – заявив Роберт Фіцо.

Перед цим міністр закордонних справ Юрай Бланар також заявив, що Братислава готова підтримати рішення про відкриття переговорів.

Як відомо, угорський прем’єр Віктор Орбан збирається блокувати ключові рішення щодо України.