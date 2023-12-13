Норвегія виділить Україні додаткову допомогу на $800 млн – прем'єр

Норвегія надасть Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу на суму 800 мільйонів доларів.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Хочу з вами поділитися цією інформацією. Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам" , - сказав Стере.

Він зазначив, що таким чином Норвегія допоможе із 1 млрд доларів підтримки від США на 2023 рік, який закінчується.

"Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік. Ми також хочемо оголосити, що ми будемо підтримувати український народ у 2024 році із найперших місяців" , - наголосив норвезький прем'єр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 грудня прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом для участі у другому саміті "Україна - Північна Європа". Зокрема, плануються двосторонні переговори з його учасниками.

Також Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України.