У РФ може відновити роботу аеропорт Краснодару, закритий з початку вторгнення

Аеропорт Краснодара може поновити роботу після 15 грудня, коли проведуть тестові польоти. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, повідомляє Telegram-канал Shot.

"Справді, рішення про відкриття може бути ухвалене після проведення тестового польоту 15 грудня" , - заявив Кондратьєв.

Аеропорт "Пашковський" у Краснодарі закритий майже два роки - з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

За даними Shot, у п'ятницю проведуть тестовий політ з московського аеропорту Внуково до Краснодару авіакомпанією "Азимут" і після цього буде ухвалено остаточне рішення.

Один із джерел каналу розповів, що повноцінно аеропорт запрацює 25 грудня після всіх тестових польотів.

"Літати, попередньо, будуть за "сочинською схемою" - повітряним коридором, який використовують літаки для польотів до Адлера (в обхід Ростовської області)" , - зазначає канал.

Shot додає, що з 14 по 24 грудня пілоти будуть проводити тестові польоти до Краснодара.