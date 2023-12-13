Зеленський: Якщо ЄС відкладе переговори з Україною, це буде "вето Путіна"

Отримання позитивного рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС залежить лише від стійкості країн-членів. Якщо рішення відкладуть, то це означатиме, що глава Кремля Володимир Путін наклав на нього вето.﻿ Про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту у Норвегію, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Зеленський підкреслив, що Україна була дуже конструктивна та зробила все, виконала всі рекомендації наших партнерів, визнавши, що "є блокування з боку Угорщини і це факт"

"Україна зробила все, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати початок переговорів. Тут питання тільки стійкості країн ЄС, тому що в цьому році у РФ не було жодної перемоги, вони нічого не змогли зробити, не змогли окупувати жодного села, я вже не говорю про міста. Нічого вони не змогли зробити." , - сказав він.

Водночас, за словами президента, Росія почала працювати з країнами, не тільки Європи, країнами на багатьох континентах і тиснути на них.

"Тому, якщо не буде позитивного результату - питання не в плані Б, у нас є тільки один план - це наш вибір - бути в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву - це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення" , - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися. Крім того, як пише Euractiv, початок переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року саме через позицію Угорщини.